İstanbul'da hırsızlar, marketteki kasiyeri bıçakladı

Avcılar ilçesinde 3 hırsız, markette kasayı soymak için çalışanları rehin aldı. O esnada olaya müdahale etmek isteyen kasiyer, hırsızlar tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak, yaralandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde feci bir olay yaşandı.

Cadde üzerinde bulunan bir marketin kapanış saatine az bir süre kala, kar maskeli 3 hırsız markete girdi.

KASİYER HIRSIZLAR TARAFINDAN BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Kasayı soymak isteyen hırsızlar önce market çalışanlarını rehin aldı. O sırada duruma müdahale etmeye kasiyer, hırsızlar tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kasiyer, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alarak kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"KIZ TEK BAŞINA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞINCA, KIZI YARALAMIŞLAR"

Olayın yaşandığı cadde üzerinde oturan İsmail Turan, "3 kişi bıçakla içeri girmişler. Siyah maskeli ve siyah giyinmişler. Hırsızlık yapmaya çalışmışlar. Kasiyer buna karşı gelince, tekme tokat dövmüşler. Bıçakla kasiyeri yaralamışlar. İçeride birkaç tane daha kasiyer vardı. Bayan ve erkek kasiyer de vardı. Onları esir tutmuşlar. Kız tek başına müdahale etmeye çalışınca, kızı yaralamışlar" dedi.