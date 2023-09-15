İHA
Motosiklet hırsızları sınır tanımıyor.
İstanbul'un Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi’nde sabaha karşı 2 şüpheli sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FMZ 065 plakalı motosikleti kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasına yükledi.
El arabasına yükleyip çaldılar
Şüphelilerin biri önden ilerlerken, el arabasını çeken şüpheli peşinden geldi.
Şüpheliler birkaç sokak sonra güvenlik kameralarının açısından çıkarak kayıplara karıştı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin park halindeki motosikleti el arabasına yükledikleri ve daha sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)