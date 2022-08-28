İstanbul'da hırsızlar para kasasını camdan aşağı atıp çaldılar

Güngören Merter'de, yüzleri maskeli 5 şüpheli, 3'ncü katta bulunan tekstil atölyesinden içinde yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenilen para kasasını, camdan atarak çaldı.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merter'de bulunan bir tekstil atölyesine otomobille gelen 5 şüpheli, 3'ncü katta bulunan tekstil atölyesine kepenklerini kırarak girdi.

Yüzleri maskeli hırsızlar, doğrudan para kasasına yöneldi. Kasayı, 3'ncü kattan sokağa atan şüpheliler, daha sonra aşağı inip otomobile taşıdı.

Hırsızlar otomobille hızla uzaklaştı.

"4 milyon lira civarında para çalındı"

Atölyenin sahibi Mehmet Çelik, "Hırsızlar, kendi iş yerleri gibi doğrudan kasa odasına yöneliyorlar. Kasayı camdan aşağı atıp, arabalarına taşıyıp gidiyorlar. Yaklaşık 4 milyon lira para çalındı. Sabah geldiğimizde sadece cam kırılmış sandık. Olayın çok farklı olduğunu sonradan anladık. En kısa sürede yakalanmalarını istiyoruz." dedi.

Hırsızlık kameralara yansıdı

Güvenlik kamera görüntülerinde, bir otomobilin iş yerinin önüne yanaştığı, 4 kişinin atölyenin kepenklerini kırıp içeri girdiği, kısa süre sonra kasanın camdan atıldığı görülüyor.

DHA'nın habeirne göre, hırsızlar daha sonra aşağı inerek kasayı otomobile taşıyarak, hızla uzaklaşıyor.