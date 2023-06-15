İstanbul'da hırsızlık için çıktığı çatıdan düştü Hırsızlık için 5 katlı bir binanın çatısına çıkan şahısın, ayağının kayıp aşağı düşmesiyle vücudundaki birçok kemiğin kırıldığı öğrenildi.

İHA

İstanbul'da dün 14.30 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs hırsızlık yapmak için 5 katlı bir apartmanın çatısına çıktı.

Bu sırada şahısın ayağının kayması ile birlikte metrelerce yüksekten aşağı düştü.

Apartmanın bahçesinde hareketsiz şekilde yatan adamı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kemikleri kırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlıkçılar yaralı şahsı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun birçok yerinde kırık olduğu öğrenilen şahsa sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Yan binalara geçmeye çalışırken düşmüş"

Olayı anlatan bina sakini Mehmet Erol, şu şekilde konuştu: