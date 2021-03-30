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    İstanbul’da hırsızlık operasyonu: 3 kişi tutuklandı

    3 ayrı evde hırsızlık olayı yaşanması üzerine polis ekipleri, güvenlik kameralarını izlenerek şüphelileri tespit etti. 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 09:20
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    İstanbul’da hırsızlık operasyonu: 3 kişi tutuklandı

    Üsküdar ve Ataşehir'de 16 Mart ve 23 Mart tarihleri arasında, 3 ayrı adreste hırsızlık olayı gerçekleşti.

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şahısların kimlikleri tespit edildi.

    OTELE BASKIN YAPILDI

    Operasyon kapsamında Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında, hırsızlık şüphelileri M.K. (25), A.K. (24) ve M.Y. (21) gözaltına alındı.

    BAŞKA SUÇLARDAN DOSYALARI ÇIKTI

    Şüphelilerden A.K.'nin 19, M.K.'nin 13 ve M.Y.'nin 5 ayrı suçtan dosyalarının olduğu tespit edildi.

    Şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

    İstanbul’da hırsızlık operasyonu: 3 kişi tutuklandı #1

    İstanbul’da hırsızlık operasyonu: 3 kişi tutuklandı #2

    İstanbul’da hırsızlık operasyonu: 3 kişi tutuklandı #3

    Üsküdar ve Ataşehir'de üç ayrı evi soyan hırsız yakalandı VİDEO

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