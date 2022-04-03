İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama

Toplam 7 ilçede 14 ayrı evi soyduğu belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul'un Kağıthane, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler ve Pendik'te meydana gelen evden hırsızlık, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayları üzerine emniyet ekipleri, geniş kapsamlı çalışma yürüttü.

Birçok olayda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin kimliklerini belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin hırsızlıklarda kullandıkları otomobilin bir sokak üzerinde tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis baskınında neye uğradığını anlamayan şüphelilerin ikisini aracın yanında diğerlerini ise girdikleri binada gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Şehmus A.(23), Ferhat E.(24), Turgay G.(19 ile Ş.O.(16) daha önceden de defalarca polis tarafından yakalandıkları ortaya çıktı.

14 AYRI HIRSIZLIK KAYDI ÇIKTI

Şüphelilerden 16 yaşındaki Ş.O.'nun daha önceden 29 kez polise geliş kaydı olduğu belirlenirken zanlıların 14 ayrı hırsızlık olayına ilişkin dosya hazırlandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.