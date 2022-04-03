Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
680.877
-0.30%
BTXN Coin
35.42
-3.01%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama

    Toplam 7 ilçede 14 ayrı evi soyduğu belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama

    İstanbul'un Kağıthane, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler ve Pendik'te meydana gelen evden hırsızlık, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayları üzerine emniyet ekipleri, geniş kapsamlı çalışma yürüttü.

    Birçok olayda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin kimliklerini belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin hırsızlıklarda kullandıkları otomobilin bir sokak üzerinde tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Polis baskınında neye uğradığını anlamayan şüphelilerin ikisini aracın yanında diğerlerini ise girdikleri binada gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Şehmus A.(23), Ferhat E.(24), Turgay G.(19 ile Ş.O.(16) daha önceden de defalarca polis tarafından yakalandıkları ortaya çıktı.

    14 AYRI HIRSIZLIK KAYDI ÇIKTI

    Şüphelilerden 16 yaşındaki Ş.O.'nun daha önceden 29 kez polise geliş kaydı olduğu belirlenirken zanlıların 14 ayrı hırsızlık olayına ilişkin dosya hazırlandı.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama #1

    İstanbul da hırsızlık operasyonu: 4 tutuklama #2


    İlginizi Çekebilir

    Sefer'in hayallerini yıkmıştı! Gönül Dağı'nın kötü kalpli Fikret'i Ruhi Sarı'nın yeni dizisi...
    Medya

    Sefer'in hayallerini yıkmıştı! Gönül Dağı'nın kötü kalpli Fikret'i Ruhi Sarı'nın yeni dizisi...

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Esenyurt’ta minibüs şoförü kavga etti, yolculara küfredip kovdu
    3. Sayfa

    Esenyurt’ta minibüs şoförü kavga etti, yolculara küfredip kovdu

    Görüş Bildir