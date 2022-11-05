İstanbul'da hırsızlık yapan kadının 108 suç kaydı çıktı

Kentte çeşitli ilçelerde hırsızlık yapan 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Pınar U.'nun 108, Fatma F.'nin ise 11 suç kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul'un; Şişli, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde farklı tarihlerde gerçekleşen bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Polis ekiplerinin özverili çalışması sonucu 2 kadının gerçekleştirdiği hırsızlık olayları ortaya çıktı.

Şüpheliler Pınar U. ve Fatma F., yakalandı ardından ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine getirildi.

Toplamda 108 suç kaydı çıktı

Emniyete götürülüp gözaltına alınan; Pınar U.’nun 108 suç kaydı, Fatma F.’nin ise 11 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 2 kadın ardından adliyeye sevk edildi.

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Hırsızlık anları kameralada

İHA'nın haberine göre 2 şüpheli kadın, hırsızlık için girdiği evden çaldığı malzemelerle beraber sokakta yürüdüğü anlar ve az önce hırsızlık yapmamış gibi takındığı rahat tavırlar sergilemesi güvenlik kamerasına saniye saniye yanısıdı.