İstanbul'da hırsızlık yaparken cüzdanını düşürünce yakayı ele verdi Alışveriş merkezinde hırsızlık yaparken cüzdanını düşüren şahıs polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerinde cüzdanın düşme anı da yer aldı.

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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da birçok iş yerine girerek hırsızlık yapan bir grubun peşine düştü.

Yapılan çalışmalarda hırsızların birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerde 3 kişi oldukları görülen şüphelilerin, iş yerlerinin altına üstüne getirerek para aradıkları görüldü.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelerken bir detay gözlerinden kaçmadı.

Polis cüzdan düşürüldüğünü fark etti

Şüphelilerin 5 Haziran'da Güngören'de bir tekstil atölyesine hırsızlık için girdiği ve bir miktar para çaldığı olayda, şüphelilerden birinin cüzdanını düşürdüğü görüldü. Düşen cüzdanının fark etmeyen şüphelinin, arkadaşlarıyla birlikte hızla kaçtığı tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bulunan bu cüzdandaki bilgileri değerlendirerek şüphelilerden Mehmet Can U.'nun (29) kimliğini belirledi.

Yeri tespit edilip paketlendi

Bahçelievler'de önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Mehmet Can U.'nun, daha önceden 67 suç kaydı olduğu ayrıca mahkeme kararı ile arandığı tespit edildi.

Şüphelinin, suç ortaklarıyla birlikte Bakırköy'de bir evden hırsızlık, Başakşehir de bir kuyumcu da meydana gelen hırsızlık, Güngören'de bir tekstil atölyesinden hırsızlık ile Küçükçekmece'de bir evden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.