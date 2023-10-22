Yurt genelinde huzur ve güven bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...
Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
İstanbul'da polise başvuran araç kiralama şirketi yetkililerinin şikayeti polis ekiplerini harekete geçirrdi.
Şirket yetkilileri kiraladıkları otomobillerinin lastiklerini değiştirilerek çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.
Lastik jantlarını kötüleriyle değiştirdiler
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları soruşturmada kiralanan otomobillerin lastik ve jantlarının kötüleriyle değiştirilerek çalındığını tespit etti.
Bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı.
2 şüpheli gözaltına alındı
Tespit edilen bir eve yapılan baskında şüpheliler Yunus A.(24) ile Berat B.(25) gözaltına alındı.
16 araca uyguladılar
Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin 16 farklı araca ait 64 lastik ve jant çaldığı tespit edildi.
Bu lastikler şüphelilerin deposunda ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Şüpheliler tutuklandı
Polisteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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