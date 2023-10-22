İstanbul'da hırsızlık yapmak için otomobil kiraladılar Kiraladıkları otomobillerin lastik ve jantlarını çalan 2 şüphelinin yaklaşık 10 gün içinde 64 lastik ve jant çaldığı tespit edildi. Otomobillerin lastiklerini eski lastiklerle değiştiren şüpheliler kameralara yansırken, iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Yurt genelinde huzur ve güven bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor... Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul'da polise başvuran araç kiralama şirketi yetkililerinin şikayeti polis ekiplerini harekete geçirrdi. Şirket yetkilileri kiraladıkları otomobillerinin lastiklerini değiştirilerek çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Lastik jantlarını kötüleriyle değiştirdiler Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları soruşturmada kiralanan otomobillerin lastik ve jantlarının kötüleriyle değiştirilerek çalındığını tespit etti. Bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. 2 şüpheli gözaltına alındı Tespit edilen bir eve yapılan baskında şüpheliler Yunus A.(24) ile Berat B.(25) gözaltına alındı. 16 araca uyguladılar Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin 16 farklı araca ait 64 lastik ve jant çaldığı tespit edildi. Bu lastikler şüphelilerin deposunda ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler tutuklandı Polisteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)