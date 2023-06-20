İstanbul'da hırsızlıktan 27 yıl hapis cezası olan şahıs aynı suçu işlerken yakalandı

DHA
İstanbul'da Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Haziran Cuma günü Esenler Fatih Mahallesi'ndeki semt pazarında artan hırsızlık olayları nedeniyle çalışma yürüttü.
Ekipler, pazardaki çalışmaları sırasında şüpheli gördükleri bir kişiyi takip etmeye başladı.
Ekipler şüphelendi: Pazarda suçüstü yakalandı
Bir süre sonra şüpheliyi pazarda hırsızlık yaparken suçüstü yakalayan ekipler, gözaltına aldı.
İsminin E.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aynı suçtan 27 yıl kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı
E.Ç., adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan E.Ç.'nin, farklı hırsızlık suçlarından hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.