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İstanbul'da hırsızlıktan yakalandı: 103 suç kaydı çıktı

İstanbul'da hırsızlıktan yakalandı: 103 suç kaydı çıktı Beylikdüzü ve Sarıyer'de iki evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan azılı hırsız Ebru U., polis tarafından yakalandı. 103 suç kaydı bulunan genç kadın tutuklandı.