DHA

İstanbul'da hırsızlıktan yakalanan şüphelilerin suç kaydı 'yok artık' dedirtti.

Beylikdüzü'nde bir eve giren kadın hırsız çetesi, 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak evden kaçtı.

Polis ekipleri tarafından aranan şüpheliler bu defa da Sarıyer'de ortaya çıktı.

Şüpheliler, 16 Eylül 2024 tarihinde Sarıyer'de bulunan bir evde buldukları tüm ziynet eşyalarını çaldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SAYESİNDE YAKALANDILAR

İki evden toplam 400 bin liralık ziynet eşyası çalındığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmanın ardından hırsızları tespit etti.

Görüntülerde kadın hırsızların 3-4 kişilik gruplar halinde dolaştıkları ve apartmanları dolaşarak soyacakları boş daireleri tespit ettikleri belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ebru U.'yu önceki gün gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 102 suç kaydı olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Yetkililer kimlikleri tespit edilen diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Editör