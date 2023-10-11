İstanbul'da hızlı sollama can aldı! Genç kız camdan fırladı... Büyükçekmece'de cadde üzerinde hızla sollama yapan 20 yaşındaki sürücünün kullandığı araç tarlaya uçarak taklalar atarken 19 yaşındaki genç kız, araçtan yol kenarına fırlayarak hayatını kaybetti.

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İHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, saat 14.00 sıralarında dikkatsiz sürücü dehşet saçtı...

20 yaşındaki Arda S., 34 DT 3723 plakalı araçla cadde üzerinde hızla giderek sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç boş tarlaya uçarak taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yan koltukta bulunan genç kız öldü

Araçta yolcu koltuğunda bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Çulluk, araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başladı

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Çulluk'un cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başladı.

Sollama anı kameraya yansıdı

Öte yandan Arda S.'nin araçla giderken hızlı şekilde sollama yapma anı, bir başka aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, gencin hızla sollama yapıp diğer araçların önüne geçtiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)