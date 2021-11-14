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    İstanbul’da, hoparlörün içinden Extacy hap çıktı

    Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen İ.G., JASAT ekipleri tarafından yakalandı. İ.G.’nin üst aramasında, hoparlör içine gizlenmiş 2.570 Extacy hap ele geçirildi.
    • AA
    • 14.11.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 09:58
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    İstanbul’da, hoparlörün içinden Extacy hap çıktı

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, yabancı uyruklu İ.G. isimli bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratını aldı.

    Çalışmalar yapan JASAT ekipleri, operasyon için harekete geçti.

    JASAT ekipleri, şüpheli İ.G.nin Fatih'te bindiği taksiyi takip etmeye başladı.

    FARKLI GÜZERGAHLAR KULLANDI

    Takip edilmemek için farklı güzergahları kullandığı değerlendirilen ve Silivri istikametinden Şişli'ye dönüş yapan İ.G'nin, elindeki poşetle bir sokağa girip yürümeye başlaması üzerine gözaltına alındı.

    İstanbul’da, hoparlörün içinden Extacy hap çıktı ViDEO

    İstanbul’da, hoparlörün içinden Extacy hap çıktı #1

    TUTUKLANDI

    Şüpheli İ.G.'nin üst aramasında, seyyar hoparlör içine gizlenmiş 2.570 adet Extacy hap ele geçirildi.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

    İstanbul’da, hoparlörün içinden Extacy hap çıktı #2

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