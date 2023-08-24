İstanbul'da husumetli gençlerin kavgasında silahlar konuştu Aralarında husumet bulunan ve yaşları küçük olduğu öğrenilen iki grubun bir sokakta karşılaşmasıyla aralarında yaşanan sözlü tartışma sonrasında silahlarına davranan şahıslar, motosiklet üzerindeki kişilere mermi yağdırdı.

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İHA

Husumetlilerin kavgasında kan akıyor...

Şehir magandalarının arasında yaşadığı sorunlar da silahlar konuşurken bu kez de olayın adresi İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi oldu.

Kentte dün gece saat 00.00 sıralarında aralarında husumet bulunan ve yaşları küçük olduğu öğrenilen iki grup bir sokakta karşı karşıya geldi.

2 kişi ateş etti

İki grup arasındaki sözlü tartışmanın ardından sokakta yaya olarak bulunan gruptan 3 kişi silahlarına davranarak motosiklet üzerindeki 2 kişiye defalarca ateş etti.

Motosiklet üzerindeki kişiler açılan ateşten kaçmaya çalışırken, silahlı grup içerisindeki bir kişi ise arabanın arkasına saklanarak motosiklet üzerindeki kişileri düşürmeye çalıştı.

1 kişi yaralandı

Yaya grubun sıktığı mermiler ile motosiklet üzerindeki 1 kişi yaralandı.

O anlar kaydedildi

Yaya halde bulunan grubun motosikletlilere ateş açması kameralara saniye saniye yansıdı.