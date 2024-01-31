İstanbul'da ilginç kavga olayı duyanları şaşkına çevirdi.
Kağıthane ilçesinde iki kişi sokakta gördükleri adamı husumetlisine benzeterek yanına yaklaştı.
Şahıslar arasında sokak ortasında uzun süren bir tartışma yaşandı.
Tarafların arka sokağa geçmesiyle tartışma burada devam etti.
Kafa atarak yere serdi
Konuşmanın sakince devam ettiği esnada şahıslardan birisi ani şekilde kafa atarak tartıştığı kişiyi yere düşürdü.
Bunun üzerine yerden hızlıca kalkan şahıs, kavga ettiği kişiye saldırmak istedi.
Kavga güçlükle ayrıldı
Çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının araya girmesiyle son bulan kavgada kafa darbesiyle yere düşen şahıs çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Yaşanan kavga çevredeki işletmelerin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yanlış kişiyi dövdü
Kavgada şahısların husumetlilerini karıştırıp dayak yedikleri ortaya çıktı.
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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