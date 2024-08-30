İstanbul'da husumetlisine kurşun yağdırdı Husumetlileriyle caddede karşılaşan Onur Bingöl'ün peşinden koşan 3 şüpheliden biri silahla ateş etti. Kasığından yaralanan Bingöl, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde husumetlileri ile karşılaşan 23 yaşındaki Onur Bingöl, kaçmaya başladı.

Bingöl'ün kaçtığını gören 3 şüpheliden biri silahla arkasından ateş açtı. Yaralanan Bingöl yere düşerken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen Bingöl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şüpheliler Adem E., Buğra K. ve Yılmaz G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede Bingöl'ün koştuğu, arkasından gelen bir şüphelinin ateş ettiği görülüyor. Öte yandan Bingöl'ün daha önce polise giderek tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)