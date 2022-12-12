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    İstanbul'da İETT kazası: 14 yaralı

    Ters şeride girerek minibüs ile çarpışan İETT otobüsü, 14 yolcunun yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
    • 12.12.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 09:23
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    İstanbul'da İETT kazası: 14 yaralı

    İstanbul'da bir İETT otobüsleri kazalarının önüne geçilemiyor...

    Bu kez Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde yaşanan olayda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 YB 3625 plakalı İETT otobüsü ters şeride girdi.

    Bu esnada şoför, karşı yöne geçmeye çalıştı.

    Yolunda ilerleyen 34 LCR 864 plakalı yolcu minibüsü, duramayarak ters şeritten yola giren İETT otobüsüne çarptı.

    14 yolcu yaralandı

    Kazada 14 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri araçlar içeresinde sıkışan olup olmadığını kontrol ederken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Polis ekipleri, kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı.

    İstanbul'da İETT kazası: 14 yaralı VİDEO

    Yaralılar tedavi altında

    Kazada yaralan 14 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaraları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

    Yol tek şeride düşürüldü

    Polis ekipleri, kaza yerinde yeni bir kaza yaşanmaması için araç trafiğini Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek kontrollü olarak sağladı.

    Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza yeri belediye ekipleri tarafından temizlendikten sonra yol tamamen araç trafiğine açıldı.

    İstanbul da İETT kazası: 14 yaralı #1

    İstanbul da İETT kazası: 14 yaralı #2

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