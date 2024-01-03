İstanbul'da İETT kazası! Bariyerlere çarptı: 3 yaralı Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarparken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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DHA

İstanbul Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yol kaza getirdi.

Saat 17.00 sıralarında Emirgan Mahallesi Katar Caddesi'nde İETT otobüsü, sahil istikametine doğru seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı.

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Şoför ve araçtaki 2 yolcu yaralandı

Bariyerin sökülmesiyle bir müddet daha kayan otobüs, bariyer halatlarına takılarak durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralan şoför ve iki yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle Katar Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis, kazanın olduğu noktada başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan İETT otobüsünün çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)