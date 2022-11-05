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İstanbul'da bir şahıs otobüs şoförüne çekiçle saldırdı

İstanbul'da bir şahıs otobüs şoförüne çekiçle saldırdı

Otobüs şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsünün bagajdan çekiç çıkarıp şoförün üstüne yürüdüğü o anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.