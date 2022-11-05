- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da bir şahıs otobüs şoförüne çekiçle saldırdı
İstanbul'da bir şahıs otobüs şoförüne çekiçle saldırdı
Otobüs şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsünün bagajdan çekiç çıkarıp şoförün üstüne yürüdüğü o anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
- 05.11.2022 - 14:40
- Güncelleme : 05.11.2022 - 15:03
Avcılar Otogar seferini yapan bir İETT otobüsü, Basın Ekspres Yolu üzerinde seyir halinde giderken bir otomobil şoförü ile yol verme tartışması yaşadı.
Tartışmada tansiyon yükselmeye başladı.
Bunun üzerine taraflar arasında çıkan kavgada otomobil sürücüsü, İETT otobüsünün önüne aracını kırarak şoförü durdurdu.
Arabadan çıkardığı çekiçle otobüs şoförüne saldırdı
Kavganın şiddetlenip büyümesiyle beraber öfkeli sürücü aracına yöneldi ve bagajından çekicini alarak şoföre saldırdı.
Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar ise çekiçli otomobil sürücüsüne engel oldu.
İHA'nın haberine göre, çıkan tartışmada yaralanan olmazken, yaşananlar amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi.
İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı VİDEO