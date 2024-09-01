İHA
Aşırı sıcakların ardından kendini gösteren sağanak yağışlar olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle feci bir trafik kazası yaşandı.
OTOBÜS KAZA YAPTI
Esenyurt ilçesinde D100 kara yolu üzerinde ilerleyen bir otobüs şoförü, aracının kayması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çaptı.
Kazada otobüsün ön kısmı parçalanırken, şans eseri direk otobüsün üzerine devrilmedi.
EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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