İstanbul'da İETT otobüsü seyir halinde alev aldı Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsü yanmaya başladı. Şoförün yolcularını tahliye ettiği otobüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA

Bakımsızlık nedeniyle sık sık arızalanan ve yolda kalan İETT otobüslerinde çıkan yangınlar da sık sık gündeme geliyor.

Bu olaylara bir yenisi daha eklendi.

Seyir halindeyken yanmaya başladı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden şoför, otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri İETT otobüsündeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle Tarabya Bayırı Caddesi sahil istikameti trafiğe kapatıldı. Yanan otobüsün söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

"Birden alev almaya başladı"

Otobüsteki yolculardan Furkan Atbaş olayı, “Ben arka koltukta oturuyordum, Hacıosman Bayırı'ndan gelirken hafiften duman atmaya başladı. Ondan sonra birden alev almaya başladı. Şoför hemen kapıları açtı, tüm yolcular tahliye oldu. İtfaiye ekipleri de kısa sürede geldi zaten yangın söndürüldü." dedi.

Ekiplerin yangınla ilgili çalışması sürüyor.