İstanbul'da İETT otobüsünde kart basma kavgası

- İstanbul Balat'ta İETT otobüsüne binen bir yolcu kart basmayınca şoförle tartışıp, şoförün başına yumruk attı.
- Kavga esnasında otobüs hızla hareket edince yolcular dengesini kaybetti, bir bebek ağladı ve diğer yolcular araya girerek kavgayı ayırdı.
- Kağıthane 4. Levent'te ise kalabalık otobüse arka kapıdan binen bir yolcu başka bir yolcunun ayağına basınca tartışma çıktı, diğer yolcular araya girerek onları sakinleştirdi.
İstanbul Balat’ta İETT otobüsü şoförü, yolcu almak için durağa yanaştı.
Otobüse binen yolcu, kart basmayarak arka kısma doğru ilerlemeye başladı.
Şoförün uyarısının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.
YOLCULAR DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yolcu, şoföre yaklaşarak kafasına yumruk attı.
Kavganın ardından şoförün gaza hızla basması sırasında yolcular düşme tehlikesi geçirdi; otobüste bulunan bir bebek ise bağrışmalar üzerine ağlamaya başladı.
DİĞER YOLCULAR ARAYA GİRDİ
Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
'AYAĞIMA BASTIN' DİYE KAVGA ETTİLER
Diğer olay ise 6 Ekim Pazartesi günü, saat 14.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre bir yolcu, İETT otobüsünün kalabalık olması nedeniyle arka kapıdan araca bindi.
Yolcu orta kısma doğru ilerlediği sırada bir başka yolcunun ayağına bastı.
Ayağına basılan yolcunun tepki göstermesi üzerine arkadan binen yolcuyla aralarında tartışma başladı. Birbirlerini iten tarafları, otobüsteki diğer yolcular ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.