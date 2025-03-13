Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Şişli Büyükdere Caddesi'nde Beşiktaş istikametine seyir halindeki İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otobüsten yükselen dumanları fark eden trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine otobüs şoförü, aracı emniyet şeridine çekti.

Otobüsün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların alev alev yanan otobüse yangın tüpüyle yaptıkları müdahale yetersiz kalırken, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALDE

Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.