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- İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
Yolcu taşıyan İETT otobüsünde çıkan yangının ardından araç tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
- İHA
- 04.01.2022 - 09:57
- Güncelleme : 04.01.2022 - 10:34
İstanbul'da Merter E-5 yan yolda bulunan otobüs durağında korku dolu anlar yaşandı.
İETT otobüsün balatalarından dumanlar çıktığını fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
Olay yerine itfaiye çağrıldı.
YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İETT otobüsündeki yangın nedeniyle E-5 yan yol Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı VİDEO