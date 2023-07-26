İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesip şoföre saldırdılar Tartıştıkları İETT şoförünün yolunu kesen otomobil içindeki 2 kişi, otobüsün önünü keserek şoförü darbetti. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde ilerleyen İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışması çıktı.

İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüsün önünü kesti.

Camı kırıp şoföre saldırdılar

Yanında bulunan bir kişi ile birlikte otobüsün camını kırarak şoförü yumrukladılar.

Saldırganlardan biri olay anında silah çekti.

Vatandaşlar saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken, o anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.