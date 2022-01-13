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- İstanbul'da İETT otobüsünün yangın tüpünü çaldı
İstanbul'da İETT otobüsünün yangın tüpünü çaldı
İstanbulkart'ının bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle şoförün kartına para yüklemesini söylediği şahıs, yangın tüpünü çalıp, ortadan kayboldu.
- DHA
- 13.01.2022 - 10:40
- Güncelleme : 13.01.2022 - 11:08
İstanbul'da Beykoz-Mecidiyeköy arasında çalışan 121A hatlı İETT otobüsünde ilginç bir olay yaşandı.
OTOBÜS KARTININ BAKİYESİ YETERSİZ ÇIKTI
İddialara göre, Levent Durağı'nda otobüse binmek isteyen kişinin İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı.
İstanbul'da İETT otobüsünün yangın tüpünü çaldı ViDEO
YANGIN TÜPÜNÜ ÇALDI
Şoförün, kartına yükleme yapmasını istediği kişi, sürücünün kabini kapısına zarar verip, indi. Ardından tekrar gelerek otobüsün kapısının yanında duran yangın tüpünü çalıp, kaçtı.