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    İstanbul'da İETT otobüsünün yangın tüpünü çaldı

    İstanbulkart'ının bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle şoförün kartına para yüklemesini söylediği şahıs, yangın tüpünü çalıp, ortadan kayboldu.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 11:08
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    İstanbul'da İETT otobüsünün yangın tüpünü çaldı

    İstanbul'da Beykoz-Mecidiyeköy arasında çalışan 121A hatlı İETT otobüsünde ilginç bir olay yaşandı.

    OTOBÜS KARTININ BAKİYESİ YETERSİZ ÇIKTI

    İddialara göre, Levent Durağı'nda otobüse binmek isteyen kişinin İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı.

    İstanbul'da İETT otobüsünün yangın tüpünü çaldı ViDEO

    YANGIN TÜPÜNÜ ÇALDI

    Şoförün, kartına yükleme yapmasını istediği kişi, sürücünün kabini kapısına zarar verip, indi. Ardından tekrar gelerek otobüsün kapısının yanında duran yangın tüpünü çalıp, kaçtı.

    İstanbul da İETT otobüsünün yangın tüpünü çaldı #1

    İstanbul da İETT otobüsünün yangın tüpünü çaldı #2

    İstanbul da İETT otobüsünün yangın tüpünü çaldı #3

    İstanbul da İETT otobüsünün yangın tüpünü çaldı #4

    İstanbul da İETT otobüsünün yangın tüpünü çaldı #5


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