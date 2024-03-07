İstanbul'da İETT şoförü kaza yaptı! Sürücüyü ezmeye çalıştı Seyir halinde ilerlediği sırda yabancı plakalı cipe çarpan otobüs şoförü, kaza yerinden kaçmak isterken aracı çarptığı otomobilin sürücünün üzerine sürdü. O anlar kamerada.

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DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün akşam saatlerinde kaza yaşandı.

Maltepe istikametine giden ve içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsü, aynı istikametteki yabancı plakalı cipe çarptı.

O sırada İETT şoförü yoluna devam ederken cipin sürücüsü, aracından inerek otobüsün önünü kesmek istedi.

Kaçarken aracı sürücünün üzerine sürdü

Otobüs şoförü ise durmayarak yoluna devam etti. Cipin sürücüsü, hareket eden otobüsün önünü keserek şoförden araç bilgilerini ve araçtan inmesini istedi.

Şoför araçtan inmeyerek, otobüsü cip sürücüsün üzerine sürdü.

Yaşananlar kameraya yansıdı

O anlar cip sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, cip sürücüsünün hareket eden İETT otobüsünün önünü kesmek istediği, İETT şoförünün ise aracı durdurmayarak otobüsü, sürücünün üzerine sürdüğü görülüyor.

"Bir yere gidemezsin"

Sürücü ise otobüsün önünden çekilmeyerek, "Bilgilerini ver. Kaza yaptın, bir yere gidemezsin." şeklinde ifadeler kullanıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)