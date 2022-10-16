İstanbul'da İETT şoförünün çabası hastayı kurtarmaya yetmedi

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Özgür Caddesi'ndeki duraktan İETT otobüsüne binen Zekariya Teksal, bir süre sonra fenalaştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü, önce araçtaki diğer yolculardan yaşlı adama oturabilmesi için yer vermelerini istedi.

Hastaneye yetiştirdi

Teksal'ın durumunun kötüleşmesi üzerine otobüs şoförü, araç içindeki yolcularla birlikte güzergah dışına çıkarak Teksal'ı aynı mahalledeki özel bir hastaneye yetiştirdi.

Çabası kurtarmaya yetmedi

Teksal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay İETT otobüsünün araç kamerası tarafından da kaydedildi.

Beykoz'da İETT şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü VİDEO

