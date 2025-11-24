İstanbul'da İkbal Uzuner'in mezarına saldıran şahıslardan 'yapay zeka' iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

4 Ekim 2024 tarihinde, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Edirnekapı surlarında Türkiye'nin gündemine oturan bir cinayet meydana geldi.

19 yaşındaki Semih Çelik, Eyüpsultan'da bulunan Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdükten sonra, İkbal Uzuner'i de Edirnekapı surlarında öldürüp parçalara ayırdı.

Uzuner'in kafasını surlardan atan Çelik, ardından atlayarak intihar etti.

İKBAL UZUNER'İN KABRİ BAŞINDA UYGUNSUZ TAVIRLAR

Vahşi cinayete kurban giden İkbal Uzuner, bu defa da mezarında sergilenen uygunsuz hareketlerle saldırıya uğradı.

Mezar başında sergiledikleri uygunsuz davranışları kaydeden gençler, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yoğun tepki çekti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINAN 4 ŞAHIS'TAN 3'Ü TUTUKLANDI

Olaya ilişkin yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "ölen kişinin hatırasına hakaret" suçundan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından suça sürüklenen 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

HAKİMLİKTE VERDİKLERİ İFADELERDE NELER SÖYLEDİLER?

Y.A. ifadesinde, çok pişman olduğunu söyleyerek, ‘’Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım’’ dedi.

Ö.E. ise ifadesinde, ‘’Ben kesinlikle mezara zarar vermedim, sadece suladım. Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar, İkbal’in mezarını arkadaşlarımız sosyal medyada görmüşler, ‘gidelim mi’ dediler gittik. Pişmanım.’’ şeklinde konuştu.

Ö.D. ise ifadesinde mezara zarar vermediğini belirterek, ‘’Videoyu çeken kişi hakaret etmiş olabilir, ben hiç hakaret etmedim. Sadece mezar taşını tuttum. Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar’’ ifadelerini kullandı.