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    İstanbul'da iki aile arasında baltalı, sopalı kavga

    Esenyurt'ta, sokakta oynayan çocukların topu park halindeki otomobiline çarpan kişi terör estirdi. Otomobil sahibi çocuğu darp ederken, iki aile arasında balta ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 04:14
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 04:26
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    İstanbul'da iki aile arasında baltalı, sopalı kavga

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi 2679. sokakta, dışarıda oyun oynayan çocuklardan birinin topu, park halindeki otomobile çarptı.

    Otomobiline top gelen kişi, çılgına dönerek sokaktaki çocuklara bağırıp, darp etmeye başladı.

    Çocuklardan birinin babasının görmesi üzerine iki aile arasında kavga çıktı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    İki aile birbirine taş, sopa, saksı, balta ile saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

    İstanbul'da iki aile arasında baltalı, sopalı kavga VİDEO

    POLİS EKİPLERİ BİBER GAZI KULLANMAK ZORUNDA KALDI

    Olayın büyüyerek devam etmesi üzerine polis ekipleri, biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

    Kavgada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin sonucunda hastaneye kaldırıldı. Olay hakkında 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    İstanbul da iki aile arasında baltalı, sopalı kavga #1

    "BU CANİLİKTİR"

    Yaşananları anlatan bir kişi , "Ufak çocuk top oynuyor. Top arabasına değiyor. Adam silahla, baltayla saldırıyor. Bir tanesi ağır yaralı. Balta ile kafasına vurmuş. Silah patlatmış adam. Mahalleli ve bunlar da şahit. Bu caniliktir, başka bir şey değil. Bu insanlık dışıdır. Bir top arabaya değdi diye bu kadar insanı rahatsız etmek caniliktir. Bunun cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

    İstanbul da iki aile arasında baltalı, sopalı kavga #2

    KAVGA ANI KAMERADA

    İki aile arasında yaşanan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki gruptaki kişiler birbirlerine acımasızca sopalarla vuruyor.

    İstanbul da iki aile arasında baltalı, sopalı kavga #3

    İstanbul da iki aile arasında baltalı, sopalı kavga #4

    İstanbul da iki aile arasında baltalı, sopalı kavga #5

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