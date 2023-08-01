DHA
ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
İstanbul Esenyurt dün gece yine hareketliydi…
Ökevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede olaylar çıktı.
Oğlunun dövülmesine sinirlendi
İddiaya göre oğlunun dövülmesine sinirlenen bir baba, ortalığı birbirine kattı.
İki grup arasında yaşanan kavga dakikalarca sürerken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
Polis ayırmakta güçlük çekti
Olay yerine gelen polis, kavgacı şahısları durdurmakta güçlük çekti.
Yaşananlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.