DHA

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İstanbul dün gece yine hareketliydi…

Ökevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede olaylar çıktı.

Oğlunun dövülmesine sinirlendi

İddiaya göre oğlunun dövülmesine sinirlenen bir baba, ortalığı birbirine kattı.

İki grup arasında yaşanan dakikalarca sürerken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Polis ayırmakta güçlük çekti

Olay yerine gelen polis, kavgacı şahısları durdurmakta güçlük çekti.

Yaşananlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.