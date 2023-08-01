İstanbul'da iki aile birbirine girdi Lüks bir sitede çıkan kavgada, taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi. Tekme tokat birbirine saldıranları polis güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonunu kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ İstanbul Esenyurt dün gece yine hareketliydi… Ökevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede olaylar çıktı. Oğlunun dövülmesine sinirlendi İddiaya göre oğlunun dövülmesine sinirlenen bir baba, ortalığı birbirine kattı. İki grup arasında yaşanan kavga dakikalarca sürerken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ayırmakta güçlük çekti Olay yerine gelen polis, kavgacı şahısları durdurmakta güçlük çekti. Yaşananlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.