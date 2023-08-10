İstanbul’da iki ayrı silahlı saldırı: Yakayı ele veren şüpheli tutuklandı Gündüz saatlerinde önde araçta tartıştığı adamı vuran saldırgan, 1 saat sonra yolda yürüyen vatandaşı bacağından yaraladı. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Silah seslerinin yükseldiği bölgede, saldırı anları kameralara yansıdı.

Emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan 17 yaşındaki İ.H.K. cadde üzerinde beklemeye başladı. O esnada gencin yanına bir otomobil yanaştı.

Bu sırada çıkan tartışmada genç çocuk aracı takip etmeye başladı. Yaklaşık 20 metre sonra araçtan inen bir şahıs, K.’yı baldırından vurarak yaraladı.

Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ise çalışma başlattı.

Yolda yürüyen adamı vurdu

Yaşanan olaydan yaklaşık 1 saat sonra Nurtepe’de yürüyen 43 yaşındaki Aydın K.'nin arkasından bir şahıs koşarak yanına geldi.

Ardından saldırgan tabancayla adama 2 el ateş ederek bacağından silahla yaraladı. Neye uğradığını şaşıran Aydın K. yere yığıldıktan sonra tekrardan ayağa kalktı.

Saldırgan ise hızla geldiği araca binerek kayıplara karıştı. Yaralı adam ise ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

17 yaşındaki gencin kimliği tespit edildi

Yapılan çalışmalar sonucunda iki olayda da kullanılan otomobil tespit edildi. Devam eden çalışmalarda araca bir cadde üzerinde durduran polis, “Tefecilik”, “Yağma”, “Kasten Yaralama” ve organize suçlardan çok sayıda kaydı olan Ekrem U. yakaladı.

Olay esnasında aracı kullanan şahsın kendisi olduğunu itiraf eden Ekrem U.‘nun yanındaki şahsın da emniyette “gasp” “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “yaralama” suçlarından çok sayıda kaydı bulunan M.Ş.K.'nın (17) olduğu öğrenildi.

Tutuklandı

Bunun üzerine çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, M.Ş.K.‘yı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen M.Ş.K. çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobilin sürücüsü Ekrem U. ise işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.