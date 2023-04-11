İstanbul’da iki farklı hırsızlık olayının şüphelileri GBT kontrolünde yakalandı Beşiktaş ve Eyüpsultan ilçelerinde bulunan evlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Güvenlik güçleri, hırsızlık şüphelilerinin izini sürüyor.

Son olarak İstanbul’da farklı tarihlerde iki ilçede yaşanan hırsızlık olayına karışan şahıslar kıskıvrak yakalandı.

İlk olay Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde ise 22 Mart'ta gerçekleşti. İkinci olay ise Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde 28 Mart'ta yaşandı.

Şüphelilerin kimliğine ulaşıldı

Olayın şüphelileri, polis tarafından güvenlik kameraları yardımıyla tespit edildi.

Ramazan Ö. ve Yusuf D.'nin birçok hırsızlık ve yankesicilik suçunun zanlısı olduğu öğrenildi.

Ramazan Ö.’nün 20 adet suç kaydının, Yusuf D.’nin 12 adet suç kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Yakayı ele verdiler

2 hırsızlık şüphelisi, 5 Nisan'da Gaziosmanpaşa ilçesinde GBT kontrolü esnasında Güven Timleri görevlileri tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine getirildi.

Tutuklandılar

Şüpheli şahısların, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde gerçekleşen 2 ayrı hırsızlık suçunun faili olduğu da tespit edildi.

Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızların, eve girdiği ve binadan çıktıktan sonra ellerinde birer poşetle hızlıca uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.