İstanbul’da iki gencin kız kavgası kanlı bitti! Başına bıçak sapladı Yolda yürüyen iki arkadaş arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 19 yaşındaki saldırgan, 18 yaşındaki gencin başına bıçak sapladı. Kavga anları kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bıçaklı saldırı yaşandı.

Öğle saatlerinde, sokak üzerinde yürüyen 18 yaşındaki Azat K. ile 19 yaşındaki Fatih E. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin yanlarındaki arkadaşı araya girerek onları ayırdı.

Önce sırtından sonra başından bıçakladı

Ancak küfürleşmenin başlaması üzerine Fatih E., bıçak çekerek Azat K.’nin üzerine doğru koşmaya başladı.

Ardından Fatih E., Azat K.’yi önce sırtından bıçakladı ardından da başına elindeki bıçağı sapladı.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Başında bıçak saplı kalan Azat K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan Fatih E. ise koşarak kaçmaya çalışırken, esnaf tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Azat K.’yi ilk müdahalenin ardından başına saplanmış bıçakla sedyeyle koydu.

Hastaneye kaldırıldı

Ardından ambulansa alınan genç, Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Fatih E. ise esnaf tarafından polise teslim edilerek gözaltına alındı.

"Hiç hareket etmiyordu"

Olayla ilgili konuşan esnaf İlker Küçükocak, “Geldiğimde çocuk yerde yatıyordu. Ambulansa koydular, vuran kişi de orada oturuyordu, polis geldi aldı gitti. Kavga etmişler, 3 yerinden bıçaklamış en son da bıçağı saplamış. Hiç hareket etmiyordu. Alıp götürdüler.” dedi.

Hayati tehlikeyi atlattı

Öte yandan ameliyatla başındaki bıçak çıkartılan gencin, ardından yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve şahısla aralarında önceden husumet olduğu, olayın da kız meselesi yüzünden çıktığını söylediği bilgisine ulaşıldı.

Tutuklandı

Diğer yandan emniyete götürülen Fatih E.’nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen Fatih E., çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç kaydı yok

Saldırganın herhangi bir suç kaydı bulunmazken, Azat K.'nin ise "gasp (yağma)" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)