DHA

İstanbul'da iki grup arasında hareketli dakikalar yaşandı.

ilçesinde dün saat 23.30 sıralarında sokakta bir araya gelen iki grup arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Araçların üzerine çıktılar

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Taraflardan bazıları, kavga ettikleri kişilere saldırmak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sokak arasında kavga devam ederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, taraflar olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösterince takviye ekip istendi.

Kavgada 2 araç zarar gördü

Kavgaya müdahale eden polis, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.

O anlar kamerada

Kavga anı, mahalle sakinlerinin cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)