İstanbul'da iki grup arasında hareketli dakikalar yaşandı.
Sultangazi ilçesinde dün saat 23.30 sıralarında sokakta bir araya gelen iki grup arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Araçların üzerine çıktılar
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Taraflardan bazıları, kavga ettikleri kişilere saldırmak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı.
Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Sokak arasında kavga devam ederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İddiaya göre, taraflar olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösterince takviye ekip istendi.
Kavgada 2 araç zarar gördü
Kavgaya müdahale eden polis, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.
O anlar kamerada
Kavga anı, mahalle sakinlerinin cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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