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İstanbul'da iki grup arasında kavga çıktı: Arabaların üzerine çıkıp saldırdılar

İstanbul'da iki grup arasında kavga çıktı: Arabaların üzerine çıkıp saldırdılar Henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan iki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken kavga, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle son buldu. Olayda birçok kişi gözaltına alınırken o anlar kameraya yansıdı.