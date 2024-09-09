İstanbul'da yüklü miktarda hırsızlık yapan kadınlar, polisten kaçamadı...
Bahçelievler'de bulunan bir apartmana giren 4 şüpheli kadın, yanlarında getirdikleri kapı açma aparatı ile Ş.K. isimli vatandaşın evine girdi.
9 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR
Şüpheliler, Ş.K.'nin evinden içinde 9 milyon lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirası bulunan kasayı çaldı.
Ş.K.'nin şikayeti üzerine polis ekipler çalışma başlattı.
TEKRAR HIRSIZLIK YAPTILAR
Polisin çalışmaları devam ederken 1 Ağustos 2024 tarihinde bir kez daha ortaya çıkan hırsızlar, bu kez H.G.G.’ye ait evden 3 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 3 İstiklal Madalyası çaldı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, hırsızların binaya girdiği anlara ait görüntülerin güvenli kameralarına yansıdığını tespit etti.
GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR
Görüntülerde, ellerindeki aletle bina kapısını açan şüphelilerin, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra aynı kapıdan kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.
Polis ekipleri, Başakşehir'de düzenlendiği operasyonda hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen S.T. (38), S.D. (26), K.D. (20) ve G.D.’yi (54) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde kapı açma aparatı bulundu.
SERBEST BIRAKILDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 şüpheli, çıkardıkları Adliye’de mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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