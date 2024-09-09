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İstanbul'da iki hırsız, girdikleri evlerden toplam 12 milyon 500 bin lira çaldı

İstanbul'da iki hırsız, girdikleri evlerden toplam 12 milyon 500 bin lira çaldı Bahçelievler'de bir apartmana girip kapı açma aparatı ile hırsızlık yapan kadınlar, girdikleri iki ayrı evden toplam 12 milyon 500 bin lira ve 3 İstiklal Madalyası çaldı. Hırsızlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.