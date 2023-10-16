İstanbul'da iki İETT otobüsü birbirine çarptı İstanbul Beşiktaş'ta önündeki araca vurmamak için fren yapan İETT otobüsüne, aynı istikamette giden İETT otobüsü çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüslerin camları kırıldı.

DHA

İstanbul, toplu ulaşım araçlarıyla sık sık gündemde...

Bakım ve onarımı yapılmayan araçlar sık sık ya arızalanıyor ya da kazalara karışıyor.

Bu durum da vatandaşlar tarafından tepki çekiyor.

Son olarak buna bir örnek de Beşiktaş'ta yaşandı.

Önündeki İETT'ye çarptı

Saat 15.30 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana gelen olayda, önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan İETT otobüsüne, havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda duramayan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.

Camları kırıldı

Kazada yaralanan olmazken, iki otobüsünde camları kırıldı. Kazanın ardından bazı yolcular, otobüsten inerek kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Yolcuların tepkisini gören sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otobüslerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)