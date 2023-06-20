İstanbul'da iki kadın üst üste bindikleri iki taksiden indirildi İstanbul Kadıköy'de iki kadın, üst üste bindikleri iki takside de sürücülerin güzergahı beğenmemesi üzerine araçtan indirildi. İki taksicinin de 'karşıya geçmiyorum' ifadeleri İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya soruldu.

İHA

İstanbulluların taksi çilesi bitmek bilmiyor.

Yolcu seçenden, mesafeye göre aracına alım yapana kadar vatandaşları canından bezdiren sarı taksi sorunuyla ilgili henüz net bir çözüm bulunabilmiş değil.

Hal böyle olunca yaşanan olaylar giderek artıyor.

Son olarak hafta sonu Kadıköy'de bindiği iki taksiden de kısa mesafe nedeniyle indirilen yolcu, cep telefonuyla çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerin gereğini yapmasını istedi.

Binmek istedikleri iki taksi de aynı şeyi söyledi: Karşıya geçmem

Görüntülerde taksicilerden birinin, "Ben karşıya geçmem kardeşim" diyerek kadınları indirdiği görülüyor.

İkinci taksici ise, "Ben aracı vereceğim diyorum sen karşıya geç diyorsun" şeklinde bağırarak araca aldığı kadınları indiriyor.

"Yolcu istediği yere, yasal çerçevede, uygun bir şekilde gitmek zorundadır, biz de götürmek zorundayız"

Sosyal medyada yayılan görüntüleri değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Bazen bize de şikâyetler geliyor, özellikle turizm bölgelerinden. Bu yanlış, haksız, adaletsiz yolcu seçmeyi yapıyorlar. Özellikle Sultanahmet, Eminönü Taksim Meydanı gibi turizmin fazla olduğu yerlerde, bunu bazı sayısı 300-500'ü geçmeyecek şekilde mesleğini yanlış yapan arkadaşlar var. Bu konuda da biz 444 15 23 nolu esnaf odamızın şikâyet hattına bildirdikleri zaman, Büyükşehir Belediyemizin 153 hattına bildirdikleri zaman, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği disiplin kuruluna ilettikleri zaman, gerekli işlemler zaten yapılıyor. Biz de trafik denetleme şube müdürlüğümüzle sık sık bu konuda çalışıyoruz, denetimlerin yapılmasını ve sıklaştırılmasını istiyoruz. Müşteri bizim velinimetimizdir. Kesinlikle taksimetresiz, bir pazarlık usulüyle, bir taksici bir yolcuyu götüremez, kanuna aykırıdır. Bu konuyla alakalı durumu hassasiyetle takip ediyoruz. Yolcu istediği yere, yasal çerçevede, uygun bir şekilde gitmek zorundadır, biz de götürmek zorundayız." dedi

"Mesleğini yanlış yapan 300-500 tane şoför arkadaşımız var"

Eyüp Aksu, "Konuyla alakalı şikayetler Büyükşehir Belediyesi'ne iletilirse, yargısız infaz olmamak şartıyla hem yolcunun hem de sürücünün ifadesi alınıyor. Gerekirse araç trafikten men ediliyor, gerekirse idari para cezası kesiliyor. Toplu ulaşım denetim sisteminde yaptırım cetveli var, orada yaklaşık 160 maddeye yakın yaptırım-denetim cetvelinde hangi suç işlenilmiş ise ona göre yaptırım uygulanıyor. İstanbul genelinde yaklaşık 20 binin üzerinde taksi var, günde 1 buçuk milyon yolcu taşıyoruz. Mesleğini yanlış yapan 300-500 tane şoför arkadaşımız var. Onların turizm bölgelerinde yaptığı yanlışlarla genel anlamda kötü bir algıya yakalanmış oluyoruz." dedi.

"Tercih edilmiyoruz, Arap turistler var diye"

Zincirlikuyu'da uzun süre taksiye binmek için bekleyen Tahsin Sayar, "Hiç durmuyorlar, kısa mesafe adliyeye kadar geçeceğim buradan, böyle bir sorun yaşıyoruz. Bir de tercih edilmiyoruz, Arap turistler var diye, herhalde sıkıntı bu yüzden. Yaklaşık yarım saattir bekliyorum. Şikâyet mekanizmasının hepsini biliyorum ama sonuç alınabiliyor mu?" şeklinde konuştu.

"Türk vatandaşını almıyorlar, kısa mesafeyi hiç almıyorlar"

Taksim'de taksi bekleyen Cem Deniz ise, "Türk vatandaşını almıyorlar, tabii ki döviz bakımından daha fazla para almak için. Kısa mesafeyi hiç almıyorlar. Mağdur kalıyoruz, bunlar olmaması gereken şeyler. Resmi mercilerin bunu göz önüne alması lazım, demek ki resmi mercilerde de bu konu fazla göz önüne alınmıyor. Belediye'nin bunu göz önüne alması lazım, demek ki bu yeterli olmuyor." diye konuştu.

"Yabancı turist tercih edenler, içimizde bunlar var"

Taksim'de taksi şoförlüğü yapan Eren Şensoy ise, "Kendi adıma konuşacak olursam, seni ayakta gördüm ve yanına yanaştım ve 'İstediğin yere götüreyim' dedim. Bizi tek zorlayan bir şey var oda trafik, İstanbul'da trafik olduğunda bir yolcuyu A noktasından B noktasına götürürken 15 dakikada götürebilecekken ben 45 dakikada götürüyorum. Bu sefer B noktasındaki yolcuyu alamıyorum. Kısa mesafe problemi de trafikten kaynaklanıyor. 2 buçuk kilometre bazen öyle oluyor ki 45-50 dakika oluyor. Tabii ki bu geçerli bir sebep değil ama bundan kaynaklanıyor olabilir. Yabancı turist tercih edenler, içimizde bunlar var. Fiyat verenler var, 'Şu fiyata giderim' diyorlar ama biz taksimetreden şaşmıyoruz, tabii ki." dedi.