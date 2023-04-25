İstanbul'da iki kişiyi öldüren şahıs polisi görünce kendini vurdu İstanbul'da biri kadın 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan Aydın Altay, özel harekat polisinin de katıldığı operasyon sırasında intihar etti.

DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 13 Ocak saat 04.00'de Fevzi Çakmak mahallesinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Tuncay Kurban, sırtından tabancayla vurularak öldürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şüphelisi olarak Aydın Altay polis ekipleri tarafından aranmaya başladı.

Vurduktan sonra kaçtı

Eyüpsultan'ın Göktürk Mahallesi'nde 23 Nisan'da saat 14.30 sıralarında meydana gelen diğer olayda ise, 22 yaşındaki Buket Yorgancı adlı kadın başına bir el ateş edilerek öldürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şüphelinin olay öncesinde ve sonrasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Saklandığı ev tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada kaçan kişinin bir önceki cinayetin de faili olduğu iddia edilen Aydın Altay olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda Aydın Altay'ın saklandığı ev tespit edildi.

Aydın Altay'ın yakalanması için operasyon başlatıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheliye 'Teslim ol' çağrısı yapıldı.

Teslim olmak yerine intihar etti

Çağrıya cevap verilmemesi üzerine polis kapıyı açmaya hazırlanırken, evden bir el silah sesi geldi. İçeri giren polisler şüpheli Aydın Altay'ın silahla başına ederek intihar ettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.