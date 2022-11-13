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    İstanbul'da iki maganda kamerada

    Makas atarak araç kullanan iki trafik magandası, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı.
    • 13.11.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 10:44
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    İstanbul'da iki maganda kamerada

    16 milyondan fazla nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da gün geçmiyor ki, maganda çıkmasın…

    Makas atarak araç kullanan iki trafik magandası, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı.

    Magandalar kamerada

    Sürücülerden biri Piyalepaşa Bulvarı'ndaydı ve makas atarak şerit değiştirdi.

    Diğeri ise mekan olarak Galata Köprüsü'nü tercih etti.

    Bu maganda da trafikte ani hareketlerle sağa sola geçti.

    Sosyal medyadan paylaştılar

    DHA’nın haberine göre magandaların bu tehlikeli hallerini arkadaşları kaydetti, sosyal medyada yayınlandı.

    Görüntüler, birçok kullanıcının tepkisini çekti.

    İstanbul'da iki maganda kamerada VİDEO

    İstanbul da iki maganda kamerada #1

    İstanbul da iki maganda kamerada #2

    İstanbul da iki maganda kamerada #3

    İstanbul da iki maganda kamerada #4


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