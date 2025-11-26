İstanbul'da iki sürücü arasındaki yol verme kavgası kameraya yansıdı Ümraniye'de trafikte yaşanan yol verme tartışmasında hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önünü kesti. O anlar otomobil sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Göster Hızlı Özet Ümraniye'de trafikte yol verme tartışması çıktı ve hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önünü kesti.

O anlar otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü şerit değiştirerek yoluna devam etti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde trafiği birbirine katan kavga... Seyir halinde olan otomobil sürücüsüyle, hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESTİ Cadde üzerindeki trafik ışıklarına gelen hafif ticari aracın sürücüsü, otomobilin önünü kesti. Bunun üzerine otomobildeki kadın sürücü, yaşanan tartışmayı ve hafif ticari araç sürücüsünün önünü kestiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 'GÖRÜNTÜLERİ SİL' DEDİ Aracından inen sürücü, otomobile yaklaşarak görüntüleri silmesini istedi. İkili bir süre tartıştıktan sonra ticari araç sürücü kullandığı hafif ticari araca bindi. ŞERİT DEĞİŞTİRİP DEVAM ETTİ Ancak yoldan çekilmedi. Yolun açılmayacağını anlayan otomobil sürücüsü ise şeridini değiştirerek yoluna devam etti. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da hareketli gece: Polis kavgayı havaya ateş açarak ayırabildi

