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    İstanbul'da ikinci el ürün dolandırıcıları yakalandı

    İstanbul’da internet üzerinden ikinci el ürün satan sitelerdeki ilanları takip edip satıcı ile buluşma sırasında sahte dekont göstererek ürünü alıp kayıplara karışan dolandırıcılar yakalandı.
    • 23.08.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:40
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    İstanbul'da ikinci el ürün dolandırıcıları yakalandı

    İstanbul'da internet üzerinden ikinci el ürün satmak için ilan veren ve ürünlerini sözde alıcılarla buluştukları sırada sahte dekontla kandırıldığını söyleyen vatandaşlar, polise gidip şikayette bulundu.

    Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    2 şüpheli tespit edildi

    Yapılan çalışmalarda, internet üzerinden ilanları takip edip vatandaşlarla alıcı gibi buluşan ve ayarladıkları sahte dekontları göstererek sanki hesaplarına parayı göndermiş gibi yapan 2 şüpheli tespit edildi.

    20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

    Çalışmaların devamında garsonluk yapan şüpheli 20 suç kayıtlı Haliscan Ö. (20) ve arkadaşı Yunus E.T. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın aktardığına göre 2 dolandırıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İstanbul'da ikinci el ürün dolandırıcıları yakalandı VİDEO

    İstanbul da ikinci el ürün dolandırıcıları yakalandı #1

    İstanbul da ikinci el ürün dolandırıcıları yakalandı #2


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