İstanbul'da ilginç görüntü: Araç sürücüsü motosikletliye seyir halinde tokat attı Kadıköy'de 2 motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araç şoförü seyir halinde tartışma yaşadı. Yol boyu süren tartışmada araç sürücüsü, seyir halinde iken motosikletlinin kaskına tokat atıp kaçtı.

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İHA

Trafikte her gün çok sayıda kazalar yaşanıyor.

Kural ihlalleri, ölümle ve ağır yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Kimi sürücüler kendi canlarıyla birlikte trafikteki diğer sürücülerin canını da hiçe sayıyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Yol boyu tartıştılar

Kadıköy D-100 karayolunda seyir halinde olan 2 motosikletli, hafif ticari araç sürücüsü ile tartıştı.

Yol boyu süren tartışmada ticari araç sürücüsü otomobili, motosikletlilerin üzerine kırdı.

Tokat atıp kaçtı

Motosikletin, araç yanına gelmesiyle camdan uzanan ticari araç şoförü, motosikletliye tokat atıp kaçtı.

O anlar kameralara yansıdı

İlginç anlar kask kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)