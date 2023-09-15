İHA
Trafikte her gün çok sayıda kazalar yaşanıyor.
Kural ihlalleri, ölümle ve ağır yaralanmalarla sonuçlanıyor.
Kimi sürücüler kendi canlarıyla birlikte trafikteki diğer sürücülerin canını da hiçe sayıyor.
Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.
Yol boyu tartıştılar
Kadıköy D-100 karayolunda seyir halinde olan 2 motosikletli, hafif ticari araç sürücüsü ile tartıştı.
Yol boyu süren tartışmada ticari araç sürücüsü otomobili, motosikletlilerin üzerine kırdı.
Tokat atıp kaçtı
Motosikletin, araç yanına gelmesiyle camdan uzanan ticari araç şoförü, motosikletliye tokat atıp kaçtı.
O anlar kameralara yansıdı
İlginç anlar kask kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)