İstanbul'da bina yanarken mahalleli tekme yumruk birbirine girdi Beşiktaş'ta metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olay esnasında alevler devam ederken mahalleli birbirine girdi.

İHA

İstanbul'da dün saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde, vatandaşların yaşadığı iki bina arasındaki metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede binayı alevler sarınca çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Metruk binada yangın çıktı

Sokağa çıkan vatandaşlar, çevre binalardaki vatandaşları uyararak evden çıkmalarını söylerken itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Ekipler olay yerine ulaşmak için yola çıktığı esnada sokağa inen mahalleli, bilinmeyen bir nedenle bir anda birbirine girdi.

Mahalleli birbirine girdi

Yangın devam ederken dakikalarca kavga eden tarafları, yine vatandaşlar ayırdı.

Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Vatandaşların korku yaşadığı o yangın ve kavga anları ise kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)