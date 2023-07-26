İHA
İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Horhor Caddesi'ndeki bir telefon dükkanında akşam saatlerinde dükkana giren şüpheli beğendiği bir cep telefonunun fiyatını sordu.
25 bin lira değerindeki cep telefonu incelemek için dükkan çalışanından istedi.
İnceler gibi yapıp kaçtı
Telefonu bir süre inceleyen şüpheli, dükkan çalışanı başka bir müşteriye bakarken bir anda koşarak dışarı çıktı. Dükkan çalışanı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İş yeri sahibinin şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.
O anlar kamerada
Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın bir cep telefonunu incelediği ve daha sonra koşarak kaçtığı görülüyor.