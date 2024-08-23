İstanbul'da inşaat görevlisini silahla rehin alıp 800 bin liralık malzeme çaldılar Eyüpsultan'da bir şantiyeye giren silahlı 6 şüpheli, güvenlik görevlisini rehin aldı. İnşaatta bulunan 800 bin TL değerindeki malzemeleri çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

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İHA

İstanbul'da bir inşaatı hedef alan şüphelilerin hırsızlığı, film sahnelerini aratmadı.

Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir inşaatı gözüne kestiren 6 şüpheli, sabahın erken saatlerinde şantiyeye hırsızlık yapmak amacıyla girdi.

GÖREVLİYİ REHİN ALDILAR

İçeri girdiklerinde güvenlik görevlisi Feyat Emel’le karşılaşan şüpheli şahıslar, bir süre Emel’i silah ile rehin alarak kendilerine deponun yerini göstermesini istedi.

Şüpheli şahıslar, inşaatta çalışan Emel’i de yanlarına alarak depoya doğru ilerledi.

800 BİN LİRALIK MALZEME ÇALDILAR

Şüpheliler ardından hızlı bir şekilde inşaat deposunda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan hırdavat malzemesini çaldı.

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"FIRSAT BULUNCA KAÇIP 'HIRSIZ VAR' DİYE BAĞIRDIM"

İnşaatta güvenlik görevlisi olan Feyat Emel, hırsızlarla inşaat alanında karşılaştığını ve kendisine silah dayayarak onları depoya götürmesini istediklerini belirtti.

Bir kişinin sürekli yanında durduğunu ve diğerlerinin kabloları çaldığını belirten Emel, “Ben bir fırsat bulunca kaçtım ve ‘hırsız var’ diye bağırdım.” dedi.

"SİLAH ZORUYLA DEPOLARI GÖSTERMESİNİ İSTEMİŞLER"

Şantiye Şefi Şükrü İlhan, “Sabah saat 7.00 civarlarında bizim güvenlikler gittikten sonra buraya geliyorlar. Araçlarını bırakıp içeri giriyorlar.

İçeriden de bizim görevli arkadaşı silahla rehin alıp depoları göstermesini istiyorlar. Ondan sonra depoları bulup teker teker patlatıyorlar. İçeriden yaklaşık 800 bin liralık malzemeyi alıyorlar.

"EMNİYETE HABER VERDİK"

Aldıktan sonra da adam bir şekilde kaçıyor. Hızlıca kaçıp gidiyorlar. İçeride gezinen güvenlik arkadaş var. Güvenlik arkadaşı silahla rehin alıyorlar.

O da bir şekilde fırsatını bulup kaçtıktan sonra ‘hırsız var’ diye bağırıyor. O andan sonra da kaçmaya başlıyorlar. Emniyete haber verdik, haber bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)