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    İstanbul'da internetten tanıştığı kişinin arkadaşları tarafından gasbedildi

    Sultanbeyli'de 37 yaşındaki H.B., internetten tanıştığı 15 yaşındaki kız çocuğu Ö.Ö. ve yanındaki 2 kişi tarafından gasbedildiğini söyledi.
    • 05.12.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 14:34
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    İstanbul'da internetten tanıştığı kişinin arkadaşları tarafından gasbedildi

    İstanbul'da Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'nde 3 Aralık Cumartesi günü H.B. (37), internetten tanıştığı 15 yaşındaki kız çocuğu Ö.Ö. ile bir kafede buluştu.

    Ö.Ö. görüşmeye arkadaşı Ö.F.B. (18) ile birlikte geldi. Kafede bir süre oturan üç kişi, daha sonra birlikte Ö.Ö.'nün arkadaşı olduğunu söylediği 42 yaşındaki İ.A.'nın evine gitti.

    İnternetten tanıştığı kişilerin tuzağına düştü

    Burada bir süre oturan H.B., Ö.Ö., Ö.F.B. ve İ.A. tarafından silahla tehdit edilerek telefonu gasbedildi. Şüpheliler H.B.'nin internet bankacılığıyla banka hesabına girmesini istedi.

    H.B., bankadaki 4 bin lira parasını da şüphelilerin hesaplarına aktardı. Şüpheliler daha sonra H.B.'yi serbest bıraktı.

    Evden çıkan H.B., polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ettikten sonra, yakalanmaları için çalışma başlattı.

    İstanbul'da internetten tanıştığı kişinin arkadaşları tarafından gasbedildi ViDEO

    2 kişi tutuklandı

    Şüphelilerden İ.A., olayın yaşandığı evde yakalanırken, Ö.Ö. ve Ö.F.B. ise Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alındı.

    DHA'nın aktardığına göre şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ö.F.B. ve İ.A. ise tutuklandı.

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    İstanbul da internetten tanıştığı kişinin arkadaşları tarafından gasbedildi #5


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