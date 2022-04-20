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    İstanbul'da Interpol'ün aradığı sahte belgeli araçlar ele geçirildi

    Yurt dışından Türkiye'ye getirilerek sahte belgelerle şase numarası değiştirilen lüks araçların bazılarının, Interpol tarafından arandığı belirlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 20.04.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:34
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    İstanbul'da Interpol'ün aradığı sahte belgeli araçlar ele geçirildi

    Türkiye'ye yurt dışından getirilen bazı lüks araçlara yönelik polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, lüks araçlarla ilgili soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında bir çetenin, noterler tarafından kullanılan ARTES sisteminin açığından faydalanarak kaçakçılık yaptığı tesit edildi.

    Sahte belgelerle şase numarası değiştirdiler

    Çete üyelerinin yurt dışından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenmemiş araçların sahte belgelerle, şase numaraları değiştirilerek tescil edildiği tespit edildi.

    İstanbul da Interpol ün aradığı sahte belgeli araçlar ele geçirildi #1

    17 kişi gözaltına alındı

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında aralarında noter katibinin ve lüks oto galerisi sahibi kişilerinde de olduğu 22 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Amasya ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul da Interpol ün aradığı sahte belgeli araçlar ele geçirildi #2

    5 araca ek konuldu

    Yapılan çalışmalar sırasında sahte belgelerle tescil edilen 5 araca el konularak Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İstanbul da Interpol ün aradığı sahte belgeli araçlar ele geçirildi #3

    Kamu zararı 15 milyon lira

    Kamu zararının 15 milyon lira olduğu tahmin edilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda araç satışlarında kullanılan çok sayıda belge ile 1 silah ele geçirildi.

    İstanbul da Interpol ün aradığı sahte belgeli araçlar ele geçirildi #4


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