İstanbul'da Interpol'ün aradığı sahte belgeli araçlar ele geçirildi

Yurt dışından Türkiye'ye getirilerek sahte belgelerle şase numarası değiştirilen lüks araçların bazılarının, Interpol tarafından arandığı belirlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Türkiye'ye yurt dışından getirilen bazı lüks araçlara yönelik polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, lüks araçlarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bir çetenin, noterler tarafından kullanılan ARTES sisteminin açığından faydalanarak kaçakçılık yaptığı tesit edildi.

Sahte belgelerle şase numarası değiştirdiler

Çete üyelerinin yurt dışından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenmemiş araçların sahte belgelerle, şase numaraları değiştirilerek tescil edildiği tespit edildi.

17 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında aralarında noter katibinin ve lüks oto galerisi sahibi kişilerinde de olduğu 22 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Amasya ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

5 araca ek konuldu

Yapılan çalışmalar sırasında sahte belgelerle tescil edilen 5 araca el konularak Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kamu zararı 15 milyon lira

Kamu zararının 15 milyon lira olduğu tahmin edilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda araç satışlarında kullanılan çok sayıda belge ile 1 silah ele geçirildi.