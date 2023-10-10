İstanbul'da İran uyruklu kadın sitenin 25'inci katından düştü

İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün gece 01.00 sıralarında, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir sitede hareketli anlar yaşandı.
Sitenin marketinde çalışan İranlı Mohammadamın B., henüz belirlenemeyen bir sebeple 25’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
Düşen genci gören site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Olay yerine gelen ekipler, İranlı gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin ölüm haberini alan yakınları, siteye gelerek sinir krizi geçirdi.
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, gencin bir süredir borçları olduğu ortaya çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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