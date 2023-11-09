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İstanbul'da İranlı sahte polis! Turistleri durdurup paralarını çaldılar

İstanbul'da İranlı sahte polis! Turistleri durdurup paralarını çaldılar İstanbul'da turistleri durdurarak kendilerini polis olarak tanıtan İranlı 3 kişi hırsızlık yaptı. O hırsızlık anları kameraya yansıyan 3 şüpheli tutuklandı.